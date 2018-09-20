Bu sergi ziyaretçileri kozadan ipeğe yolculuğa çıkarıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi, “Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya” faaliyetine devam ediyor. Asırlardır şehir ekonomisinin nabzını tutan Kozahan'da yapılan “Koza Alım günü” ziyaretçiler için yeniden canlandırılıyor.

21 Eylül Cuma gününe kadar sürecek program çerçevesinde ziyaretçiler, ipeğin kozadan ürüne dönüşüm süreci hakkında bilgiler alıyor. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin ilçelerdeki atölyelerinde dokunan ‘İpek Halılar Sergisi' ve ipek böceğinin hikâyesini konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kozahan'ın BTSO'nun temellerinin atıldığı bölge olduğu için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye'nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa'nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydeden Şenocak, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin üçüncüsüne ağustos ayında başladıklarını hatırlattı. Şenocak, kampanyanın 3 kasım 2018 tarihine kadar süreceğini dile getirdi.

Koza Han'ı da kapsayan bölgeyi 7 asır öncesinde olduğu gibi yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istediklerini kaydeden Şenocak, “Bursa'da ipekçiliğin yeniden canlandırılması adına yapılacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve bu çalışmaları desteklemeliyiz. Bu önemli kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına herkese önemli görevler düşüyor. Bursa kozacılığı ve ipekçiliğinin yaşatılması için yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, ana vatanı Çin olan ipek böcekçiilğinin Bizans'tan gizlice getirilen ipek böcekçiilği tohumları ile Marmara kıyılarına yayıldığını söyledi. Yıldız, “Avrupa kozasını saran parbin hastalığından dolayı ipek üretimi 1860'lı yıllardan itibaren düşmüştür. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa ipeğini gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projemiz kapsamında 200 kişiye istihdam sağlarken, 5 yıllık süre zarfında 240 adet halı 4 bin metrekare kumaş dokundu” dedi.