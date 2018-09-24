Bu sınavda yetenekler konuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün yeni eğitim dönemi için toplam 120 öğrenci alacağı Halk Müziği ve Sanat Müziği Bölümlerine toplam 750 başvuru olunca yetenek sınavı heyecanı yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Orkestra Şube Müdürlüğü'nün 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerine öğrenci kabul sınavı hafta sonu Merinos AKKM'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında alınan eğitim sonunda Milli Eğitim onaylı sertifika almak isteyen her yaş grubundan kişi sınava ilgi gösterdi. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği için 80'er asil ve 10'ar yedek kontenjan bulunurken, Sanat Müziği branşına 400, Halk Müziği branşına da 350 kişi başvurdu. Kontenjanın sınırlı, başvurunun çok olması ise adayların heyecan katsayısını yükseltti. Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanatçı-eğitmenler tarafından oluşturulan sınav komisyonlarının huzuruna çıkan öğrenci adayları zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Bu arada Çalgıcı Mektebi Bölümü için enstrüman kurslarına alım sınavı 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Kontenjan sınırlamasının olmadığı bu kurslara ise halen 180 başvuru yapıldı.