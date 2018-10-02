Bu turşular müzelik

Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen ‘turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Hanımlar, mutfak kültürünün önemli bir parçası olan turşuyu müzede kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı bünyesinde Müzeler Şube Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, farklı faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Müzede gerçekleştirilen ‘turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Eski tatlara dikkat çekmek için gerçekleştirilen atölye çalışması ilgi gördü.

Orhangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Gedelek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin destekleriyle ile gerçekleştirilen faaliyete katılanlar Gedelek turşusunun nasıl kurulduğu hakkında bilgi sahibi oldu. Atölye çalışmasında Bursa'nın turşularıyla meşhur Gedelek köyünden gelen aşçılar, hanımlara turşu kurmanın püf noktalarını anlatı. Atölye malzemelerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı faaliyete Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik de eşlik etti.

Gedelek turşusunun lezzet sırrının içinde barındırdığı 12 mineralli Gedelek suyu olduğunu ifade eden usta aşçılar, turşu kurulumunda kullanılması gereken malzemelerin de titizlikle seçilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Yıllardır Gedelek turşusu yapan Mustafa Bayer, filmlere konu olan tartışmalı turşu malzemelerinden sirke mi limon mu sorusuna da açıklık getirdi. Bayer , “Turşuyu sirke ile yapıyoruz, kapatmadan önce birkaç limon dilimi atıyoruz” dedi.