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10 Eylül 2017 17:09

Bu yarışın geliri sokak hayvanlarına

Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği iş birliğiyle Marmara Cup 2017 Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

Bu yarışın geliri sokak hayvanlarına

10 Eylül 2017 17:09

100’ün üzerinde Alman çoban köpeği, sokakta yaşayan can dostlar için yarıştı.


Alman çoban köpekleri, Nilüfer Belediyesi ve Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği ortak organizasyonuyla Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde yarıştı.


Hayvan dostlarının yoğun ilgi gösterdiği Marmara Cup 2017 Yarışması’nda Alman çoban köpekleri sokakta yaşayan can dostlar için mücadele etti. Marmara Cup 2017 Yarışması’na Marmara Bölgesi’nden 100’ün üzerinde köpek katıldı.


Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen yarışmayı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş ve çok sayıda hayvansever izledi.


Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, sosyal bir amaç taşıyan yarışmanın aynı zamanda uluslararası olduğuna dikkat çekti. Kayaoğlu, "Bu yarışma, Türkiye’de Alman çoban köpeklerinin kalitesinin artırılması, doğru üretimin sağlanması ve Alman çoban köpeği meraklılarına doğru bilgi verilmesi anlamında da önemli bir yere sahip. Alman Çoban Köpeklerinin ırk standartlarının belirleneceği buradaki yarışmalar sonucunda elde edilecek gelir sayesinde sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak” dedi.


Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş da Nilüfer Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Marmara Cup 2017 Yarışları’nı Süha Karabul’un Ober isimli Alman çoban köpeği birinci tamamlarken, Doğuş Kaan Muzır’ın Baron isimli köpeği ikinci, Halit Eker’in köpeği Nexus da üçüncü olarak tamamladı. Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Ayrıca yarışların düzenlenmesinde katkı sunanlara da plaket verilerek teşekkür edildi.




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