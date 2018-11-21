Budama yaptığı ağaçtan düştü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaç budarken düşen bir kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç budarken düşen bir kişi ağır yaralandı..
Olay Çavuşköy'de meydana geldi. Budama yapan Abdullah Musulmani (43) dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan şahıs acil servisteki tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.