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23 Aralık 2016 07:56

BUDO ve İDO seferleri iptal

BUDO ve İDO seferleri iptal

23 Aralık 2016 07:56

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.
Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.
BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde; 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İDO’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma



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