BUDO’da toplu sözleşme sevinci

dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BUDO bünyesinden çalışan 34 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ ile Türkiye Denizciler Sendikası arasında törenle imzalandı. 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2022 arasında geçerli olan sözleşmeye göre, ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl ise TÜFE oranında zam yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçesi, 1058 mahallesi ve 3 milyon nüfusuyla Bursa’nın Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunu hatırlatarak, şehirde ulaşım çalışmalarının öncelikli olduğunu ifade etti.

Ulaşım hizmetlerini sürdüren BURULAŞ’ta atılan önemli adımlar sayesinde BUDO’da da sendikalaşmanın önünün açıldığını anlatan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimizden bu yana BUDO bünyesinde sendikalaşma ilk kez başlatıldı. BUDO olarak İstanbul ve Bursa başta olmak üzere farklı güzergahlarda çalışmalarımız var. Bursa’nın aktivitesi ve ulaşılabilirliği her geçen gün artıyor. BUDO da bu artışa olumlu katkı sağlıyor. Hava ulaşımı, gördüğümüz lüzum üzerine sonlandırıldı. Deniz ulaşımıyla alakalı birkaç revizyon sonrası özellikle bunu muhafaza ettik. Yeni destinasyonların ve yeni lokasyonların oluşturulması için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“İlk yıl yüzde 20 zam”

Toplu sözleşmenin 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2022 arasını kapsadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bizler çalışanlarımıza haklarını verdiğimiz gibi, yasal çerçevede haklarını savunmalarını da arzu ediyoruz. Tüm tarafları düşünerek sendikalaşmaya saygı duyuyoruz. Anlaşma gereği ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl da TÜFE oranında zam yapılmak kaydıyla bir anlaşma zemini oluştu. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bursa, güzellikleri hak ediyor” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa’nın daha da iyi noktalara ulaşacağını belirtti.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Sekreteri Eyüp Kasap da sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve Eyüp Kasap, toplu iş sözleşmesine imzalarını attı. Törende, Türkiye Denizciler Sendikası Marmara Şube Müdürü Levent Şenkal, sendika üyeleri ve BUDO çalışanları da hazır bulundu.