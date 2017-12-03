BUGES Lokali Dünya Engelliler Günü’nde açıldı

Açılışı yapan Başkan Bozbey, "Bu lokal engelsiz bir kent oluşturma çabalarımıza önemli katkı sağlayacak bir adres olacaktır" dedi.

Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir açılış gerçekleştirdi. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde oluşturularak Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’ne (BUGES) tahsis edilen lokal ve eğitim merkezi, hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde BUGES gibi başarılı bir kulübe lokal kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yıllardır engellilerin yanında olan Türkiye’deki ender kurumlardan biri olduklarına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, “Bugün açılışını yaptığımız lokal ve eğitim merkezi, engelsiz bir kent oluşturma çabalarımıza önemli katkı sağlayacak bir adres olacaktır. Türkiye’de görme engelli spor kulüpleri arasında ilklerin sahibi olan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, bu merkezin hayata geçirilmesiyle yine bir öncü oldu. Nilüfer Belediyesi sportif başarıların yanında akademik ve sosyal çalışmalarıyla görme engellilere umut olmaya devam ediyor. Burada açılan bu merkezde seslendirme stüdyosu, etüt merkezi, bilgisayar laboratuarı, satranç, braille ve daktilo atölyeleri gibi çalışmalarla görme engelli bireylere önemli katkılar sağlayacak” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün de toplum olarak farklı bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bozbey, “Bizler eğer engellilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini yada farkındalığını bir güne sığdırırsak yanlış yaparız. Bu farkındalık 365 gün olmalı. 3 Aralık bir kutlama günü değildir. Farkındalığın arttırılması konusunda duyarlılığın oluşturulma sürecidir. Bu konuda her kesim elini taşın altına koymalı. Bizler kurum olarak her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Tüm yerel yönetimleri farkındalık noktasında duyarlılıklarını ortaya koymaya davet ediyoruz. O zaman engellilerin sorunlarını en aza indiren toplum haline dönüştürebiliriz” diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sayıdan da törende yaptığı konuşmada Başkan Bozbey ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Engellilerin toplumun sağlıklı bireyleri ve yetkililerinden gereken desteği göremediğine dair şikayetleri olduğunu ifade eden Sayıdan, “Nilüfer Belediyesi bize karşı olan duyarlılığını bu hizmetle ortaya koyuyor. Engellilere ne kadar destek verilirse bizlerde yapılan çalışmalarda çıtayı o kadar yukarılara taşırız. Burada sadece lokal açmıyoruz. Burada oluşturulan eğitim merkezi engellilerin yaşam kalitesini arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

BUGES spora damga vuruyor

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç de kulüp çalışmaları ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi. Genç, “2017 yılında 11’i uluslararası olmak üzere 80 kez kürsüye çıkan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 5 kupa alarak sportif anlamda ülkemizin ilk üç büyük kulübünden birisi olduğunu kanıtladı. Nilüfer Belediyesi sportif başarıların yanında akademik ve sosyal çalışmalarıyla görme engellilere umut olmaya devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ile beraberindekiler, lokal ve eğitim merkezinin açılışını yaptı. Bozbey ve davetliler daha sonra eğitim merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bozbey ayrıca merkezde bulunan ses stüdyosuna girerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj okudu.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan merkezde, seslendirme stüdyosu, etüt merkezi, bilgisayar laboratuarı, satranç, braille ve daktilo atölyeleri yer alıyor. Çeşitli sponsorların desteğiyle hazırlanan merkez haftanın 7 günü hizmet verecek.