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26 Temmuz 2018 13:40

Bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolda 50 bin lira bulan dürüst vatandaş, parayı emniyete götürerek sahibine ulaşmasını sağladı.

Bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti

26 Temmuz 2018 13:40


66 yaşındaki Ali Uzay isimli emekli vatandaş, geçen gün bankadan çıktıktan sonra yerde poşet içinde tam 50 bin lira para buldu. Tereddüt etmeden parayı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne götüren dürüst vatandaşı hem kaymakam, hem de emniyet müdürü tebrik etti.


Yıllarca biriktiği paralarla ev alma hayâli kuran 52 yaşındaki Akif E, birikimini çekerek ev almak istedi. Bankadan 77 bin lira çeken Akif E, 27 bin lirayı cebine 50 bin lirayı ise poşete koyarak bankadan çıktı. Bir müddet sonra elinde poşetin olmadığı fark eden şahıs adetâ kahroldu. Aynı dakikalarda parayı bulan Ali Uzay isimli vatandaş ise, bulduğu 50 bin lirayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Emniyet ekiplerinin paranın sahibin araştırmaya başladığı saatlerde parayı düşüren Akif E, emniyete başvurdu. Kaybolan 50 bin lira sahibine teslim edildi.




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