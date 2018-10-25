Bulgar ATM çetesi çökertildi

Bursa'da ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirirek vatandaşların parasını çeken Bulgaristan vatandaşı 5 kişi, polisin sıkı takibi neticesinde Eskişehir'de yakayı ele verdi.

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluyol, Setbaşı ve Osmangazi metro istasyonu yakınındaki bir ATM olmak üzere toplam 3 ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren Bulgaristan uyruklu şahıs yakalandı. Banka kartlarındaki numaralardan yola çıkan siber polisi 5 kişiyi Eskişehir'de gözaltına aldı. Banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri sırada bir şahsın cüzdanındaki Bulgaristan kartını fark eden polis ekipleri, karttaki numaralardan yola çıkarak şahıslara ulaştı. Bursa'daki otelleri tek tek araştıran siber polis, kartın bir Bulgaristan vatandaşına ait olduğunu ve bu şahsın 4 arkadaşıyla birlikte kaldığını öğrendi. Şahısları bulan ekipler, 5 kişinin güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların Bursa dışında Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Çorum'a gittiğini tespit eden ekipler 6 aylık bir takibin ardından Nikolay Valentinov Georgiev, İvan Dimov İvanov, İvan Slavov Slavov, Miroslav Atanasov Georgiev ile Krastyu Valentinov Krastev isimli 5 şahsı Eskişehir'de yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kart kopyalama aparatı, kartları kopyaladıkları beyaz banka kartları, çok sayıda ATM'lere yerleştirilen dijital kamera ve dijital aparat ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.