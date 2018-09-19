Bulgaristan Konsolosu'ndan Başkan Bozbey'e ziyaret

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey, iki ülke arasındaki ilişkilerin artması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Göreve yeni başlayan Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Ticari Müşavir Aleksandar Aleksandrov ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Naci Kale de yer aldı. Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardır hükumet ve yerel yönetimler nezdinde iyi ilişkiler kurduklarını belirten Başkan Bozbey, bu ilişkileri her geçen gün geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan Bozbey, “Nilüfer'in ilk kardeş şehri 1995 yılında Ardino oldu. Daha sonra Pernik, Asenovgrad ile iyi ilişkiler kurduk. Konsoloslarımız ve Başkonsoloslarımızla zaman zaman görüşüyoruz, desteklerini alıyoruz. İlişkiler konusunda aramızda sağlam bir bağ var. Bunu da her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Veselin Bojilov'a görevinde başarılar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, desteğe her zaman hazır olduklarını ifade etti.

20 Ağustos tarihinde göreve başladığını söyleyen Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ise, Bursa'da görev yapmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Bojilov, “İyi ilişkilerin devam etmesi adına çalışacağız. Eminim sık sık bir araya gelecek, iyi bir ortamda birlikte çalışacağız. Nilüfer Belediyesi'nin iyi ilişkiler kurma noktasında gösterdiği çabayı ve bugüne kadar verdiği büyük katkıyı biliyoruz. 8. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı'na katılacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Konsolosu Veselin Bojilov'a, “Duruyoruz” etkinliğinde 5 bin 990 kişiyle oluşturulan Atatürk portresini armağan etti.