BUMEP VE BENMEP'te sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın farklı mahallelerinde tam donanımlı otobüslerle özellikle ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen ücretsiz Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile 2 bin 338 kursiyere, Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında ise 338 kursiyere belgeleri törenle verildi.

Özellikle ev hanımlarının bilgiye daha rahat ulaşmaları ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP eğitimlerinden faydalanan 2 bin 338 kursiyer ile Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine katılan 338 kursiyer, törenle sertifikalarına kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen Bursa Mobil Eğitim Projesi'nin (BUMEP-BENMEP) 2017-2018 eğitim dönemi sertifika dağıtım töreni Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda yapıldı. Program, BUMEP ve BENMEP projesinin tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Törende BUMEP çerçevesinde 10 kişi, BENMEP kapsamında da 6 kişi, temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden belge aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa Mobil Eğitim Projesi'nin 536 farklı mahalle ve eğitim noktası ile il genelinde 59 eğitim dönemini geride bıraktığını söyledi. Bu yıl da 12 eğitim aracı ile Bursa merkez ve kırsal ilçelerde faaliyetlere devam edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursa Mobil Eğitim Projesi başladığından bu yana merkez ilçeler ile Mustafakemalpaşa, İznik, Orhangazi, Karacabey ve Yenişehir'de eğitimler verdik. Proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli'ye de hizmetin götürülmesini planlıyoruz” dedi.

Bursa Mobil Eğitim Projesi'nin bir eğitim yılı içerisinde 9 farklı dönemi kapsadığını ve her 3 dönem sonunda eğitimi başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle belgelerini teslim ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, Aralık 2017-Nisan 2018 dönemleri arasında eğitimlere devam ederek sertifika almaya hak kazanan 2 bin 338 kursiyeri tebrik etti.

Eğitim yolculuğuna 2013 yılında başlayan BENMEP projesiyle de Bursa genelinde 16 bin 37 vatandaşa ulaşıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, 2013-2018 yılları arasında 13 farklı ilçe 82 farklı eğitim noktasında toplam 2 bin 757 engelli vatandaşın mezun edildiğini kaydetti. 2017-2018 döneminin 3 eğitim noktasında devam ettiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi'yle bugüne kadar Osmangazi, Yıldırım, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Karacabey, Yenişehir ve İznik ilçelerinde eğitimler verildi. Bu faaliyetlerde temel bilgisayar eğitimi dışında bilgisayarlı muhasebe alanında eta, logo, mikro programları ve grafik tasarım programları anlatıldı. Projemizin eğitim vermeyi planladığı ilçeler arasında Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık da bulunuyor. Bugün eğitimlerini tamamlayan 338 kursiyerimize belgelerini takdim ediyoruz. Her birinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ayrıca kursiyerler arasında yapılan çekilişle talihli kursiyerlere akıllı telefon, tablet ve laptop gibi hediyeler verildi.