Bunalıma giren genç kafasına sıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kafasına silahla ateş ederek intihara kalkışan bir genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, borçlarından dolayı bunalıma giren 32 yaşındaki Bayram Ö., Yunus Emre Spor Kompleksi arkasında üzerindeki silahla intihara kalkıştı. Kafasına bir el ateş ederek ağır yaralanan Bayram Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan Bayram Ö.’nün sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.