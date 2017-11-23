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23 Kasım 2017 17:36

Burbak’tan öğretmenler günü hediyesi

Bursa’da Burbak tarafından işletilen bütün kapalı ve cadde otoparkları 24 Kasımda öğretmenlere ücretsiz olacak.

Burbak’tan öğretmenler günü hediyesi

23 Kasım 2017 17:36


2009 yılında faaliyete başlayan Burbak, bir sosyal sorumluluğa daha imza atıyor. Bursa’da görev yapan bütün eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayan Burbak, 25 Kasım Cuma günü öğretmen kartını gösterenlerden gün boyu otopark ücreti almayacak. Sadece öğretmenler gününde geçerli olacak uygulamayla öğretmenlere 8 adet kapalı ve teknolojik otoparkta 2 bin 396 ve 51 cadde otoparkında 5 bin 780 olmak üzere toplam 8 bin 176 parklanma noktasından ücretsiz yararlanma imkanına sunulacak.


Öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu vesileyle bu mesleğe emeği geçmiş, bugün aramızda olmayan bütün öğretmenlerimizi, yine bu mesleği icra ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Görevine devam edenlerin de nice seneler sağlıkla ve sıhhatle mesleklerini icra etmelerini temenni ediyorum” dedi.




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