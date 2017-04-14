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14 Nisan 2017 19:33

Burfaş’ta toplu sözleşme sevinci

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ çalışanlarının yüzünü güldüren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Burfaş’ta toplu sözleşme sevinci

14 Nisan 2017 19:33

BURFAŞ ile TOLEYİS arasında yapılan ve İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da şahit olduğu sözleşmeye BURFAŞ adına Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, işçiler adına da TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı imza koydu.


Toplu iş sözleşmesi imza töreni, Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Törene İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Fuarcılık AŞ (BURFAŞ) Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, sendika yetkilileri ve çalışanlar katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceği açısından dönüm noktası olan 16 Nisan arifesinde imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. BURFAŞ’ın Bursa’ya değer katan, kentin sosyo-kültürel hayatını zenginleştiren, huzuru sağlayan önemli bir şirket olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, “Sözleşme önemli bir günün eşiğinde yapıldı. 16 Nisan ülkemize hayırlar getirsin. Tüm Türkiye ve İslam dünyası mutlu olsun. Türkiye, güçlenerek yoluna devam etsin. Onun için bir an önce imzalarımızı atalım dedik. 3’ü 5’i önemli değil, önemli olan buradaki arkadaşlarımızla birlikte çalışma barışının sağlanmasıdır. Hizmetlerin huzur içerisinde yürütülmesidir” dedi. Yeni sözleşmede enflasyon artışlarının göz önünde bulundurulduğunu, sosyal hakların daha iyi seviyelere çekildiğini belirten Başkan Altepe, “Gösterdikleri karşılıklı anlayış nedeniyle, hem BURFAŞ hem de sendika yetkililerini kutluyorum. İnşallah toplu is sözleşmemiz taraflar açısından hayırlı olur” diye konuştu.


İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ise konuşmasında, sözleşmede gözetilen kazan kazan politikasına değindi. BURFAŞ’ın iyi hizmet vererek, işçinin emeğinin karşılığını alarak, sendikanın görevinin gereğini yerine getirerek, belediyenin vatandaşa hizmet sunarak, siyasilerin de huzur ve barış ortamında toplantılarını yaparak çok taraflı olarak kazandığını söyleyen Ala, “Gittiğimiz her yerde hem hizmet alan hem de sunan taraflar memnuniyetini ifade ediyor. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı da, sözleşmenin Türkiye’de bir rekor olarak çok kısa bir süre içerisinde imzalandığını vurguladı. Gösterilen hassasiyet nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını ileten Bakındı, “Çalışanlarımıza bu hakları verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


BURFAŞ ile TOLEYİS arasında imzalanan ve 2 yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesine göre Türkiye’de ilk kez ‘kadına şiddet’ işten çıkarma sebebi olarak kabul edildi. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından BURFAŞ çalışanları, Bakan Ala ve Başkan Altepe’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.




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