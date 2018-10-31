Burkay: “Piyasaların moral ve motivasyona ihtiyacı var”

BTSO'nun ekim ayı meclis toplantısı oda hizmet binasında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan İbrahim Burkay, yeni ekonomi programı, ABD ile ilişkilerin düzelme eğilimi ve Merkez Bankası'nın elindeki argümanları iş dünyasının beklentileri doğrultusunda harekete geçirmesiyle Türk Lirası'nın yeniden değer kazandığını vurguladı. Tedbirler ve hayata geçirilen düzenlemelerle finansal piyasaların hızla dengelendiğini söyleyen İbrahim Burkay, “Ülkemizin ekonomideki son 20 yıllık başarı hikayesinin merkezinde yer alan reel sektörümüzün öncülüğünde üretimi, ihracatı ve istihdamı yeniden şaha kaldırma hedefi de yeni kalkınma hamlemizin anahtarı olacaktır. Bu kapsamda Bankalar Birliği'nin reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını da oldukça önemli buluyorum. Türkiye, hedeflerine mâlî sektör ile reel sektörümüzün birlikteliğiyle ulaşacak” diye konuştu.

Burkay'dan konkordato iddialarına cevap

Kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engellerden birisinin fiyat istikrarsızlığı olduğunu dile getiren Burkay, devletin başlattığı iktisadî mücadeleyi Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini vurguladı. Devlet - millet el ele vererek bu hassas günlerde güçlü bir mücadele örneği sergilerken, ortaya atılan kriz söylentilerinin bu süreci baltaladığını kaydeden İbrahim Burkay, şöyle konuştu:

“Özellikle kârlılıklarını koruyan ya da yatırım potansiyeli bulunan firmalarımız için ortaya atılan konkordato iddiaları, firmalarımızın güven ve itibarlarıyla birlikte ülke ekonomimize ve milletimizin geleceğine zarar vermektedir. Bugün itibariyle Bursa'da 3 aylık geçici konkordato ilân eden firma sayısı sadece 10. Piyasalarda konuşulan dedikodulara baktığınızda yüzlerce firma için konkordato söylentileri var. Sizler de biliyorsunuz, 2008 krizini hep beraber yaşadık. Bu krizin yaklaşık yüzde 50'si moral ve motivasyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz ülkede ‘kriz yok' demiyoruz. Fakat iş dünyası temsilcileri olarak krizi aşmak için kullanılacak politikaları biliyoruz. Bugünkü sancılı süreçten kent ve ülke ekonomimizi ayakta tutan firmalarımıza karşı üretilen dedikodu ve karalama kampanyalarıyla değil, piyasaların moral ve motivasyonunu artırarak güçlü çıkabiliriz” dedi.

“Mağdur olan üyelerimiz için Disiplin Kurulumuz göreve hazır” ifadelerini kullanan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Konkordato mahkemede alınan bir karar. Bir firma için üretilen dedikodu, o şirketin çalıştığı tedarik zincirine baktığınızda yüzlerce firmayı etkiliyor. İşlerinde hiçbir sıkıntı olmayan dostumuz mağdur oluyor. Her gün onlarca üyemizle görüşüyorum. En büyük şikâyet, piyasada rekabet içinde olan firmalar hakkında çıkarılan dedikodular... Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

İbrahim Burkay, Bursa'daki görev süresini tamamlayan Vali İzzettin Küçük'e şehir için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Bursa Valiliği'ne getirilen Yakup Canbolat'a da yeni görevinde başarı diledi.