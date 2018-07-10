Burkay: “Türkiye, başarı hikayeleri yazmaya devam edecek”

Türkiye yeni sistemle yapısal reformlara daha hızlı start verecek” dedi.

Türkiye, 24 Haziran’da ‘Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ve Milletvekili’ seçimlerini geride bırakırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak görevine törenle başladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, değişen yönetim sistemi ve yeni kabineye ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Burkay, yeni yönetim sisteminin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye için milat niteliğinde olduğunu söyledi.

“Rotamız ekonomi, hedefimiz güçlü Türkiye”

Siyasi istikrarla birlikte ekonomideki atılımların da hızla hayata geçeceğini belirten İbrahim Burkay, "Ülke olarak tüm belirsizlikleri geride bıraktık. İş dünyası olarak en önemli beklentimiz, rotamızın yeniden ekonomiye çevrilmesi" dedi. “Artık Türkiye’nin önünde yeni başarı hikayelerini yazacağı bir dönem var” diyen Burkay, Türkiye’nin yeni dönemde üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuştuğunu söyledi. “Yeni dönemde ülkemizin dış ticaret açığını azaltacak adımları bekliyoruz” diyen Burkay, “Bu dönemde hayata geçirilecek yapısal reformlarla ülkemiz hedeflerine daha hızlı koşacaktır” ifadelerini kullandı.

“İstikrar kalkınmayı tetikler”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yatırım ortamının güven ve istikrarla tetikleneceğini, üretimin de yapısal reformlarla daha değerli hale geleceğini vurguladı. Başkan Burkay, “Milli birlik ve beraberlik ruhuyla, güçlü ekonomisiyle hedeflerine odaklanan bir Türkiye var. İş dünyası olarak ülkemizin kalkınması ve hedeflerine ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm gayretimizle çalışmaya hazırız. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği hep birlikte inşa etme inancıyla her zaman devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun"

Yeni oluşan kabinenin Türkiye ve Bursa için hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi daha güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak yeni yönetim ve kabinemizle birlikte her alanda daha etkili ve hızlı icraatların yapılacağına yürekten inanıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimizin değerli üyelerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” diye konuştu.