Burkay'dan fahri konsoloslara iş birliği daveti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'daki fahri konsoloslarla bir araya geldi.

BTSO Altıparmak hizmet binasındaki toplantıda konuşan BTSO Başkanı Burkay, diplomatik ve kültürel alandaki çalışmaların yanı sıra ekonomik anlamda zorlu bir virajda olan Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde daha da önemli bir rol üstlenen fahri konsoloslarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma hamlesiyle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefini sürdürdüğünü belirten İbrahim Burkay, bu süreçte fahri konsolosların oluşturdukları lobi faaliyetleriyle Türkiye ve şehrin dış ticaretine önemli katkılarda bulunabileceğini vurguladı. Küresel ticarette önemli bir değişimin yaşandığını, korumacılık politikalarının ülkelerin refah ve istikrarında engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Daha güçlü bir dayanışma kültürüyle üretimin, yatırımın ve ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldırarak hep birlikte daha büyük başarılara imza atabiliriz” diye konuştu.

İbrahim Burkay, Bursa'nın katma değerli üretim, vasıflı istihdam ve ihracat odaklı makro projelerle Türkiye'nin hedeflerinde öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Küresel Fuar Acentesi ile 6 binden fazla iş insanını dünya pazarlarıyla buluşturduklarını, Ticari Safari projesiyle de 18 bini aşkın alıcıyı Bursa'da firmalarla bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Burkay, “Ur-Ge ve kümelenme projelerimizde yer alan yaklaşık 600 firmamıza dünya ile rekabette önemli avantajlar sağladık. Bütün bunların sonucunda da 2017 yılını 14 milyar dolarlık rekor ihracatla tamamladık. ‘Ülke Masaları' projemizle de kentimizin ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz rakamlar, ulaşmamız gereken yeni hedeflerde iş dünyamıza moral ve motivasyon sağlamaktadır. Yeni rekorlara ulaşmak için inadına üretim ve inadına ihracat için azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Burkay, özellikle ticari ilişkilerle birlikte uyuşmazlıkların artık hayatın bir parçası haline geldiğini vurguladı. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin birçok hukuki konunun mahkemeye gitmeden çözülmesini sağladığına işaret eden Burkay, “Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde alternatif çözüm yöntemleri tercih ediliyor. Bursa'daki iş insanlarının ticarette yaşadıkları sıkıntıların çözümü noktasında sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.