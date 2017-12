Bursa 2018’de yeni yaşam merkezine kavuşuyor

Uludağ Üniversitesi eğitim birimleri ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yakınına sosyal yaşam merkezi, yaklaşık 50 bin metrekarelik taban üzerine yapılacak. 132 bin metrekare toplam kullanım alanına sahip olacak sosyal yaşam merkezi ve kapalı otopark 2018 yılının sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Sosyal yaşam merkezi ve kapalı otopark, ihaleyi alan firma tarafından 24 yıl işletildikten sonra tamamen Uludağ Üniversitesi’ne geçecek. Firma, işletme süresince Uludağ Üniversitesi’ne pay verecek.

3. nesil üniversite sloganını her alanda ve nesiller boyu yaşatmak hedefine ulaşmak amacıyla hızla her alanda çalışmalarını başlattıklarını belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, “Yaklaşık 75 bin öğrencinin, akademisyenin, çalışanın ve Bursalıların böyle bir yaşam merkezine ciddi ihtiyacı var. Bunu da üniversitemize her hangi bir maddi yük getirmeden kazandırmış olacağız. Bu merkeze sadece üniversite öğrencileri ve çalışanları değil, Bursalılar da Bursaray ile ulaşım olduğu için ilgi gösterecektir. Bu merkez bir nevi cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

Kesin uygulama projesi, ihaleyi alacak firma tarafından avan proje baz alınarak idarenin onayı ile yapılacak ve gerekirse yüklenici firma idarenin onayını alarak kısmi değişiklikler yapabileceğini ifade eden Ulcay, “2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanan proje, 4 bodrum kat, 1 zemin kat ve 1 normal kattan oluşacak. Sosyal yaşam merkezinde en az 2 bin araçlık kapalı otopark, çay bahçesi, bankalar, kuru temizleme, kuaför, market, terzi, otobüs ve uçak firmaları gibi satış ofisleri bulunacak. 200’e yakın dükkandan oluşacak alanda, 7 sinema salonu, bowling salonu, 500 kişilik amfi tiyatro, farklı kapasitelerde 7 toplantı salonu, yeşil alanlar, yarı açık ve kapalı spor yapma ve dinlenme alanları oluşturulacak. Ağustos sonunda hafriyatı bitirdiğimiz zaman temelini atarız. Nerden baksanız 100 bin metreküp toprak çıkartılacaktır. Eylül ayında temeli atılır. Bir yılda binanın bitmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.