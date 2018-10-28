‘Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı' sona erdi

Dört günde 42 ülkeden 22 bin 765 kişinin ziyaret ettiği fuarda, sergilenen 2 bin 500 blok mermerin tamamına yakını satıldı.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, dördüncü yılında da sektöre güç kattı. Toplam değeri 20 milyon doları aşan blok mermerlerin tamamına yakınının alıcı bulduğu fuar, sektörün ihracat kapasitesinin artmasına öncülük etti. Türkiye'nin 33 farklı ilinden 240 firmanın stantlı katılım sağladığı fuarı başta Çin, Hindistan ve Kuzey Afrika bölgesi olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından yabancı alıcılar da ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın başarı grafiğini her yıl katladığını söyledi. Burkay, “Sektörümüzün talep ve beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz fuarımız, dört yıl gibi kısa bir sürede marka olmayı başardı. Fuarımıza katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı gelecek yıllarda da sektörümüzün rekabetçiliğine güç katmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"Fuardaki büyüme firmaların ihracatına yansıyor"

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise, Blok Mermer Fuarı'nın dünyada ilk kez Bursa'da düzenlendiğini söyledi. Fuar sayesinde Türkiye'nin mermer ve doğal taş sektöründeki potansiyelinin tüm dünyaya tanıtıldığını belirten Efendioğlu, “Fuarımız her yıl büyüyor. Fuardaki büyüme firmalarımızın ihracatlarına da olumlu yansıyor. Fuarda sergilenen farklı renk ve desenlerdeki blok mermerlerimiz yabancı alıcılardan büyük rağbet gördü. Büyük ölçüde satışları gerçekleştirildi. Hem Bursa hem de ülkemiz adına oldukça faydalı bir organizasyon oldu” diye konuştu.

Efendioğlu, fuarda Çin ve Hindistan başta olmak üzere Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kanada, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nepal, Rusya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan'dan gelen alım heyetlerini ağırladıklarını dile getirdi.