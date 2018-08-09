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09 Ağustos 2018 17:19

Bursa Adliyesi’nde ’bilgi afişleri’ dönemi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşın hukuki kavramları daha rahat anlaması için "bilgi afişleri" hazırladı.

Bursa Adliyesi’nde ’bilgi afişleri’ dönemi

09 Ağustos 2018 17:19

Afişler adliyenin her yanına asılırken vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vatandaşların hukuki kavramları daha iyi anlayabilmeleri için hazırlanan projede ceza ve hukuk mahkemelerinde en sık karşılaşılan kavramlar anlamlarıyla birlikte afişlere basıldı. ’Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, istinaf, mirasçılık belgesi’ gibi birçok kavramın yer aldığı afişler adliye içerisinde birçok noktada sergileniyor.


Afişlerin çok faydalı olacağına inandığını belirten Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Hukuk kavramları ülkemizde vatandaşlarımızın ancak zorunlu olarak maruz kaldıklarında ilgilendikleri kavramlar, hazırladığımız afişler sayesinde vatandaşlarımız adliye koridorlarında gezinirken, afişleri okuyarak, karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Bu afişleri zamanla daha da geliştirerek vatandaşlarımızın kafasındaki hukuki soru işaretlerini gidermeyi planlıyoruz." dedi.


Bursa Adliyesi içerisinde birden fazla noktada sergilenecek olan afişler, renkli görüntüleri ve tasarımlarıyla vatandaşlar ve adliye personeli tarafından ilgi ile karşılandı.




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