Bursa Adliyesi’ne taze kan

Çiçeği burnunda avukatlardan Merve Babaoğlan, “Tek amacımız adalet doğrultusunda çalışmak olacak” dedi.

Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan avukatlar Merve Babaoğlan, Özen Dağdeviren, Furkan Gerikalmaz, Serkan Çelik, Ayça Erdağı, Ozan Tuncel, Fahriye Seçil Yumuşakkaya, Abdussamet Kahraman ve Meltem Canbolat meslek yemin törenlerinin ardından cübbelerini giyerek ruhsatlarını teslim aldı. Genç avukatları staj dönemlerini yanlarında tamamladıkları meslek büyükleri ve aileleri de yalnız bırakmadı.

Çiçeği burnunda Avukat Merve Babaoğlan “Mesleğe başlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Tek amacımız adaletin en iyi şekilde sağlamasına yardımcı olmak olacak. Çok keyifli ve verimli bir staj dönemi geçirdim. Çok faydalı şeyler öğrendim ve meslek hayatımda bunları uygulamak için can atıyorum. Bizler yargının en önemli mekanizmalarından biri olan savunmanın temsilcileriyiz. Bunun bilincinde başlıyorum mesleğime ve tek ümidim bu bilinci hiç kaybetmeden sürekli güven kazanarak yoluma devam edebilmek. Bütün meslektaşlarıma hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.