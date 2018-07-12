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12 Temmuz 2018 09:27

Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı final heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı koordinasyonuyla gerçekleşen 57.

Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı final heyecanı

12 Temmuz 2018 09:27

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 32. yılını kutlayan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı finale gelindi.


Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 32. yılını kutlayan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı finale gelindi.


32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 5’inci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 19 farklı ülkenin katıldığı yarışmada sahne alan ilk ülke Bolivya oldu. Ülkemiz adına jürinin başkanlığını Mustafa Turan yaparken, Türksoy temsilcisi Arman Nurmakhamatuly, IOV Asya Bölgesi Genel Sekreteri Dr. Moon Hyung Suk, Almanya’dan Dieter Wagner, Bulgaristan’dan Anelia İvonava İllieva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Güney Kore’den Dr. Kang Sun Ok, Makedonya’dan Blagica İlik yarışmanın jüri üyeliğini üstlendi. Ukrayna, Kuzey Osetya, Kazakistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosta Rika, Karadağ, Portekiz, Hindistan, Malezya, Gürcistan, Moldova, Güney Kore, Brezilya, Bulgaristan, Türkmenistan, Polonya, Endonezya’dan katılan dans ekipleri 8’er dakikalık hazırladıkları koreografileriyle hem jüri üyelerini hem de katılımcıları mest etti.




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