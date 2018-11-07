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Bursa-Ankara hızlı treni tasarruf tedbirlerine takılmasın

İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof.

Dr. İsmail Tatlıoğlu, yüzde 5 ile tasarruf genelgesine takıldığı öne sürülen Bursa hızlı tren projesinin tamamlanacak projeler arasına dahil edilmemesine tepki gösterip "Bursa Ankara'ya en uzak şehir. Bursa her yıl 5 milyar dolar cari fazlası veriyor. Yüksek hızlı tren projesi tamamlandığında Türk ekonomisine 10 tane Ovit'ten daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu proje tasarruf tedbirlerine takılmamalı" dedi


Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Bursa Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında görüşlerini bildirdi.


Yüzde 45'i tamamlandığı için yüzde 5'lik farkla hükümetin yüzde 50'si bitmemiş projeleri ertelediği tasarruf genelgesine takıldığı öne sürülen Bursa Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye ekonomisine 10 tane Ovit Tüneli'nden daha fazla katlı sağlayacağını iddia eden Tatlıoğlu, "Bursa Türkiye Cumhuriyetine her yıl 5 milyar dolar cari fazlası veren bir şehirdir. Ancak Ankara'yada en uzak şehirdir. Bu katkının devam etmesi için ulaşılabilir olması şarttır. Ankara'dan Diyarbakır 1 saat, Bursa'ya hiç durmaksızın giderseniz 4 saat. Bursa'ya yüksek hızlı tren projesi vardı. 2016'da bitecekti. Sonra yapılan inşaatlar çöktü, planlar revize oldu. 2019'da trenin deneme sürüşleri başlayacaktı. Ama anlıyorum ki, bu tasarruf genelgesine takılıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum, Bursa Türkiye Cumhuriyetine her yıl 5 milyar dolar cari fazlası veren bir şehirdir. Bu cari fazlayı verdiği için hak ediyor demiyorum. Bu tür ekonomilerin olduğu yere kamu yatırımlarını aktarmak lazım. Bursa'ya hızlı tren Türk ekonomisine 10 tane Ovit Tüneli'nden daha fazla katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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