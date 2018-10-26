Bursa-Ankara yolundan sanayiye yeni giriş açılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayiye giriş yolu açılıyor.

İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Caddesi'nin özellikle ağır tonajlı araç yükünü hafifletmek ve buradaki trafik yoğunluğunu azaltmak için sanayiye alternatif yol açıyor. Avarlar Kavşağı bitimindeki yeni yolun inşaatına başlandı. Karayolları ile yapılan görüşmeler neticesinde oluru alınan 100 metrelik yeni yolun yapım çalışmaları başladı. Avarlar Kavşağını geçtikten sonra sağ bölümden Bedre Deresi yanından bu bölgeye yeni bir giriş açılırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Alper Taban, “Bilhassa büyük tonajlı araçların Ertuğrulgazi Caddesi'ne girmeden burayı kullanmaları durumunda oradaki yükü de azaltmış olacağız. Çünkü orada hem normal araç yoğunluğu hem de yaya trafiği hayli fazla. Bilhassa iş giriş ve çıkış saatlerinde azamî seviyede olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlarımız 100 metre uzunluğunda bir yol açıyorlar. 300 m3 kazı çalışması yaparak 500 ton malzeme bu alana serdiler. Beraberinde hemen yine yan yolda yayaların da güvenli şekilde yürüyebilmeleri için parke taşı ve bordürlü bir alan uyguluyoruz. Yapılan çalışma şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.