Bursa ata sporlarına hazır

Bursa’;yı tarihi başkent kimliğine yaraşır hale getirmek amacıyla bir taraftan ecdat emanetlerini restore eden Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da somut olmayan kültürel mirası ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesi’;nin bu çalışmalar kapsamında TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’;nin destekleriyle hazırladığı Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’;nin 3.’;sü, 20 Temmuz Cuma günü Atatürk Stadyumu Meydanı ile 21 Temmuz Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri Keles Kocayayla’da gerçekleştirilecek. Şenliğe Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçı ve sporcular ile Türk coğrafyasını temsilen STK’lardan katılımlar olacak. 5000 yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigârı ata sporları, düzenlenecek diğer kültürel etkinlikler ile birlikte Keles Kocayayla’da hayat bulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikle ilgili detay bilgileri ‘Merinos Gönül Dostları Sofrası’nda düzenlediği basın toplantısıyla’ gazetecilerle paylaştı. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’;nin Bursa’;ya ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’yı kuran ve cihan imparatorluğuna 130 yıl başkentlik yapan Bursa’yı ‘tarih başkenti’ kimliğine yaraşır hala getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’;ni düzenlediklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 19:00’da Altıparmak Atatürk Stadyumu Meydanı’ndaki açılış programı dahilinde mehteran konseri, kılıç kalkan gösterisi, cirit, rahvan, atlı okçuluk, gökbörü, atlı akrobasi gösterisi ve halk dansları performansı sergileneceğini ifade etti.

309 sporcu ve 150’nin üzerinde sanatçı…

21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 12:00’de ise Keles Kocayayla’daki açılış seremonisi sonrasında gün boyu; geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakası olacağını dile getiren Başkan Aktaş, ";Farklı branşlarda katılım sağlayan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmaları, mangala-Mas Güreşi etkinlikleri ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplamda 309 sporcu ve 150’nin üzerinde sanatçının yer alacağı programda görsel bir şölene imza atılacak. Bursa’;dan katılım bu sene daha fazla olacak. Yaptığımız faaliyetlerin Bursa’;ya dokunmasını ve şehrin bunu hissetmesini istiyoruz. Bizi biz yapan değerlerin şehir insanları tarafından kavranmasını arzu ediyoruz. 22 Temmuz 2018 Pazar günü etkinliklerimiz gün boyunca devam edecek. Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve de kültürel ritüellerin yer alacağı etkinlikte, Kocayayla’ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil edecek. Orhun Yazıtları’nın bire bir örneklerinin de yer alacağı etkinlik alanında her iki günde yazıtların canlı anlatımları yapılacak. Osman Gazi’nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un düğünlerinin yapıldığı, bir imparatorluğun temelinin atıldığı Kocayayla, yine tarihi bir şölene ev sahipliği yapacak. Tüm halkımızı, bu görsel şölene şahitlik etmeye davet ediyorum"; dedi.

Ulaşım bilgileri

21-22 Temmuz 2018 Cumartesi ve Pazar günü etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Merinos AKKM Güney Kapısı’ndan 09:30, 11:30, 13:30 ve 15:00 saatleri arasında hareket edecek servislerle Keles Kocayayla’ya ulaşabilecek. Aynı araçlarla 15:00, 17:00, 19:00 ve 20:30 saatleri arasında Kocayayla’dan kent merkezine dönüş yapılacak.

Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan’dan katılmak isteyen vatandaşlar ise ilçe belediyeleri önünden 09:30, 11:30, 13:30 ve 15:00 saatlerinde Kocayayla’ya hareket edecek araçlarla etkinliğe katılabilecek. Aynı araçlar, yine 15:00, 17:00, 19:00 ve 20:30 saatleri arasında ilçelere geri dönüş yapacak.

Program detayı

20 Temmuz 2018 Cuma Atatürk Stadyumu Meydanı

19:00 Mehteran konseri ve açılış korteji

19:45 Açılış konuşmaları

20:15 Halk dansları gösterisi

21 Temmuz 2018 Cumartesi Keles-Kocayayla

12:00 Açılış seremonisi

Atlı Gösteri Alanı

13:00 – 13:30 Cirit (Bursa Ata Atlı Cirit Kulübü ve Yıldırım Atlı Cirit Kulübü)

13:45 – 14:15 Rahvan (Bursa Rahvan Atları Kulübü)

14:30 – 15:00 Atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterisi (Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü)

15:15 – 15:45 Kökbörü / kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü Takımları )

16:00 – 17:00 Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi

Binicilik Alanı

13:00 – 17:00 Binicilik eğitimi (Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü)

Ok Meydanı

13:00 – 16:30 Bursalı Şüca Kupası

Güreş Alanı

12:00 – 15:00 Yağlı güreş müsabakası

Oba Alanı

13:00 – 13:30 Dağ yöresi gelin alma

13:45 – 14:15 Türk dünyası duvak açma ritüeli

14:30 – 15:00 Beşik toyu

13:00 – 17:00 İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma

Orhun Yazıtları (Birebir örneği)

12:00 – 17:00 Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı

Çocuk Oyunları Alanı

13:00 – 17:00 Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)

22 Temmuz 2018 Pazar Keles-Kocayayla

Atlı Gösteri Alanı

13:00 – 13:30 Cirit (Bursa Ata Atlı Cirit Kulübü ve Yıldırım Atlı Cirit Kulübü)

13:45 – 14:15 Rahvan (Bursa Rahvan Atları Kulübü)

14:30 – 15:00 Atlı okçuluk ve savaş sanatları (Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü)

15:15 – 15:45 Kökbörü / kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü takımları)

16:30 – 17:30 Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi

Binicilik Alanı

13:00 – 17:00 Binicilik eğitimi (Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü)

Ok Meydanı

13:00 – 16:30 Bursalı Şüca Kupası

Oba Alanı

13:00 – 13:30 Beşik toyu

13:45 – 14:15 Türk Dünyası duvak açma ritüeli

14:30 – 15:00 Dağ yöresi gelin alma

13:00 – 17:00 İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma

Orhun Yazıtları (Birebir örneği)

12:00 – 17:00 Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı

Çocuk Oyunları Alanı

13:00 – 17:00 Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)

Sahne Alanı

17:00 Ödül Töreni / Kapanış";