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10 Ocak 2017 09:23

Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı

Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı

10 Ocak 2017 09:23

Bursa’nın Karacabey ilçesi ile Balıkesir’in Bandırma ilçesini bağlayan ve dün öğleden sonra gece geç saatlere kadar zaman zaman kapanan karayolu, yoğun çalışmalar sonucu açıldı.
Karacabey Belediyesi ekipleri, 37 aracıyla hem şehir içi ve köyler ile şehirlerarası yollarda 24 saat tedbir aldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yoğun kar yağışına karşı seferber olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi’nin 6 aracı, Ulubat Sulama Birliği’nin aracı, Ova Köyleri Sulama Birliği’nin aracı, Karacabey Belediyesi’ne ait 27 araç olmak üzere toplam 37 araçla hem şehir merkezinde hem kırsaldaki 64 mahallede, kapanan Bursa Karacabey yolunda Karacabey Bandırma yolunda çalışma yaptık. Dün gece Bursa Bandırma karayolunu da açmayı başardık" dedi.
Bursa Bandırma karayolunda mahsur kalanlara ise dün gece AFAD ekipleri 1200 kumanya dağıttı. Bölgede kar kalınlığı 1 metreyi geçiyor. Mahsur kalan ve yolda zor anlar geçiren sürücüler ve yolcuların bir kısmı da Karacabey ilçesinde ağırlandı.



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