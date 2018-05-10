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10 Mayıs 2018 09:21

Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen doluluk oranları sevindirdi.

Bursa barajlarından sevindiren haber

10 Mayıs 2018 09:21

Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan kış ve doğa turizminin merkezi Uludağ’a 20 Nisan’da yağan karın ardından, şelalelerden akan sular barajların doluluk oranlarını yüzde yüze çıkardı. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın 2019 yılı Ocak ayı ortalarına kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 97.74, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 98,89 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 65 milyon 770 bin 165 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının 314 bin 406 metreküp olduğu açıklandı. Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile 2019 yılı Ocak ayının ortalarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.




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