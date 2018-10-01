Bursa barajlarının doluluk oranı sevindirdi

Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajlardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 2019 yılı ocak ayı ortalarına yetecek kadar suyu var.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60.87, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44.84 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 52.70 olarak tespit edildi. Toplam kullanılabilir su hacminin ise 35 milyon 47 bin 832 metreküp olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 2019 yılı ocak ayı ortalarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.