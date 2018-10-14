Bursa Barosunda seçim heyecanı

Bursa Barosu, olağan genel kurulunu Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)'da gerçekleştiriyor. Avukat Gürkan Altun ile Avukat Şerafettin Yavuz'un yarıştığı seçim birliktelik havasında devam ediyor. 3 bin 224 avukatın bağlı bulunduğu Bursa Barosu seçimlerinde yüzde 85'in üzerinde katılım bekleniyor.

Seçimleri aday Avukat Şerafettin Yavuz ile birlikte takip eden Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, "Bizim genel kurullarımızda ve seçimlerimizde hiçbir zaman gerginlik olmaz. Bundan sonra da olmaz. Hukukçuya yaraşan, avukata yakışan da budur. 3 bin 224 meslektaşımızın büyük bir çoğunluğu bugün genel kuruluna, sandığına sahip çıktı. İki başkan adayı da gün içinde hep beraberdik. Çalışma gruplarımızda yan yana konumlandılar. Sonuç ne olursa olsun Bursa Barosu kazanacaktır. Kaybedeni olmayan bir yarış, bunu bütün kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Bursa Barosunun bir duruşu, bakış açısı var. Mesleğe, meslektaşa, kente bir bakış açısı var. Hangi aday kazanırsa kazansın bu bakış açısı devam edecektir” dedi.

Başkan adayı Yavuz ise, “Bursa Barosunun dün olağan genel kurulu vardı, bugün de seçimleri gerçekleştiriliyor. Bursa Barosu büyük bir aile, tatlı bir heyecan içerisinde seçimlerimiz başladı ve devam ediyor. Yüzde 85'in üzerinde bir katılım bekliyoruz. Baro avukatları olarak çok mutluyuz. Bursa Barosu yönetimleri her zaman birbirini kucaklamayı vadetti. Bizde iki başkan adayı olarak yan yana meslektaşlarımızı karşılıyoruz. Sonuçları da birlikte bekleyeceğiz ve bu heyecanın sonucunu da hep beraber paylaşacağız” diye konuştu.

Salonu dolduran avukatlar da seçimlerin sonucunu heyecanla takip ediyor.