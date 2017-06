Bursa Basını BTSO İftarında Buluştu

Altıparmak Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, konuşmasında Türkiye ve Bursa’daki ekonomik gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 5’lik büyüme başarısının iş dünyasına büyük moral verdiğini dile getiren Başkan Burkay, referandumun ardından oluşan güven ve istikrar ortamıyla birlikte Türkiye ekonomisindeki büyümenin devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

Dünya Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini revize etmesini de değerlendiren Başkan Burkay, “Dünya Bankası ülkemizin 2017 için büyüme tahminini yüzde 3,5’e revize ederken, Fitch de bu oranı yüzde 2,4’ten yüzde 4,7’e yükseltti. Tüm algı operasyonlarına ve yaşadığımız zorluklara rağmen ülkemiz, ekonomik büyümesini sürdürüyor. Yatırımcılar hala ülkemizi güvenli bir liman olarak görüyor. Bursa iş dünyası olarak inanıyoruz ki ülkemiz yeni başarılara yelken açmaya devam edecektir” diye konuştu.

Bursa’nın dünya devleriyle önemli işbirlikleri yaptığını, Türkiye’nin de milli projelerinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Burkay, yerli otomobil konusunda da TEKNOSAB’ın en doğru adres olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, “Yerli otomobil üretimi konusunda bir girişimci grubu oluşturuldu. Biz de Bursa olarak TOBB’a ve ilgili bakanlıklara raporumuzu sunduk. Tedarik imkanları, üretim alanları ve lojistik avantajları kıyaslandığında yerli otomobil için en doğru adres Bursa’nın merkezinde olduğu 1. Bölge’dir” dedi.

Ramazan Bayramı’nın ardından yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı Bursa’ya kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Burkay, New York’taki ilk Türk Ticaret Merkezi’ni (TTM) hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Burkay, “Ekonomi Bakanlığı’mızın bu merkezlere çok önemli destekleri var. Temmuz ayı içerisinde New York’taki yeni merkezimizin açılışını yapacağız. Sadece New York ile yetinmeyeceğiz. Dünya ekonomisine yön veren birçok şehirde sene sonuna kadar bu merkezleri açmayı hedefliyoruz. Böylece Bursa iş dünyası temsilcileri global pazarın en önemli oyuncuları olacak” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Türkiye’nin vizyon projelerinin BTSO liderliğinde hayata geçtiğini ifade etti. Böyle bir dönemde yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Remzi Topuk, BTSO’nun vizyonuyla Bursa’nın dev projelere ev sahipiliği yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.