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15 Temmuz 2018 15:45

Bursa basınının acı kaybı

Bursa basını çalışanlarından BGC üyesi Mehmet Ali İncioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa basınının acı kaybı

15 Temmuz 2018 15:45


Bir süredir kanser tedavisi gören ve hafta başında durumumun ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali İncioğlu, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Tüm çabalara karşın kurtarılamayan Mehmet Ali İncioğlu, hayatını kaybetti. İncioğlu, yarın Hürriyet Soğukkuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.



Mehmet Ali İncioğlu kimdir?


İncioğlu, 1952 yılında Bursa’da doğdu. Osmangazi Akşam Ortaokulu’nu bitirdi. Aynı yıl Millet Gazetesi’nde mesleğe başladı. Daha sonra Haber, Bursa Hakimiyet, Ak Ajans, Doğru Hakimiyet, Olay, Uludağ, Kent, Hayat, Marmara gazetelerinde muhabir, foto muhabiri, teknik sekreter, editör olarak çalıştı.


2003-2005 tarihleri arasında Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nde İdari Müdür olarak görev alan Mehmet Ali İncioğlu evli ve bir çocuk babasıydı.




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