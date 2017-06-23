Bursa bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı güvenli ve huzurlu bir atmosferde geçirebilmeleri için kentte her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da güzel bir Ramazan ayı yaşandığını belirterek, “Bursa halkı olarak yeni bir Ramazan Bayramı’nın arifesindeyiz. Ramazan Bayramı’nın en iyi ve en güzel şekilde, huzur ve mutluluk içinde geçmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı boyunca tüm ekiplerimiz işbaşında olacak” dedi.

Vatandaşlara güzel bir bayram dileğinde de bulunan Başkan Altepe, “Bursalı hemşehrilerimizin, sağlık ve huzurla, aileleriyle birlikte neşe içinde, güzel bir Ramazan Bayramı geçirmelerini temenni ediyor ve herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Tedbirler alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimi şehir merkezinden çeşitli mezarlıklara ek seferler koyarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak BursaRay seferlerini sürdürecek.

Otobüs seferlerine de aynı şekilde devam edilecek olup, arife günü (24 Haziran) ile Ramazan Bayramı’nın ilk iki günü (25 - 26 Haziran) Kent Meydanı ile Hamitler Mezarlığı arasında vatandaşlara ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Kent Meydanı’ndan 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 ve 17.15 saatlerinde hareket edecek olan otobüsler, Hamitler Mezarlığı’ndan ise 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 ve 18.30 saatlerinde seferlerine başlayacak. Hamitler’e ulaşımı sağlayan bu otobüsler Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Kavaklı ve Albayrak caddeleri istikametini kullanıyor.

Bayrama özel seferler

BURULAŞ tarafından 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren Erdek-Avşa-Marmara Adası ile Büyükçekmece-Avşa-Marmara Adası seferleri başlatılacak olup; 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günleri de bayrama özel Mudanya-Büyükada seferleri gerçekleştirilecek.

Ekipler nöbette

Büyükşehir Belediyesi’nin kentte vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda Ramazan Bayramı’nı yaşayabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında; bayram öncesi ve süresince ( 24 - 27 Haziran ) vatandaşlardan gelecek öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca yaya ve motorize nöbetçi ekipler oluşturuldu.

İtfaiye, 24 saat görev başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda 28 ayrı grupta 363 itfaiye personeli ve 37 gönüllü grubunda da 341 gönüllü itfaiyeciyle, 115 araçla, 7/24 yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek. Bursa sahillerinde de çalışmalarına devam eden itfaiye teşkilatı, yüzmeye uygun olan 14 noktada, vatandaşın güvenliği için 60 cankurtaranla hizmet vermeye devam ediyor.

Aralıksız hizmet

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 no’lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak.

Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.