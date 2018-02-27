Bursa Belediyeler Birliği Afyon’da toplandı

Hizmet içi eğitim seminerine Bursa Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelleri katıldı. 2 gün süren seminerde İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ile Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar, ‘belediye başkanları, belediye meclis üyeleri görev yetki ve sorumlulukları, komisyonların çalışma esas ve usulleri’ ile ‘Kanunlar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler, 696 Sayılı Yeni Taşeron İşçiler ile ilgili süreç’ konularında bilgilendirmede bulundu.

Seminerde konuşan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kanunlarda ve mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak için bu seminerleri düzenlediklerini belirtti. Dündar, “Hizmet içi eğitim seminerlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu toplantılarda belediye çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlıyoruz” dedi.

Seminerin son gününde ise Dr. Ramazan Kurtoğlu, “Küresel Hegemonya Savaşlarında Din-Para-Siyaset-Algı Yönetimi" konulu bir konferans verdi. Başkan Mustafa Dündar’ın davetlisi olarak konferansı dinleyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da, Bursa belediyelerinin başkanlarını ve bürokratlarını şehirlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.