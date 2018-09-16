Bursa belediyeleri PARDUS sistemine geçiyor

Bursa Belediyeler Birliği, belediye hizmetlerinde milli işletim sistemi olan PARDUS'a geçmek için çalışmalara başladı.

Bursa Belediyeler Birliği'nin Antalya'da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinde ana gündem maddesi yerli ve milli ürünler oldu. Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üye belediyelerin başkan ve meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Bursa belediyeleri olarak bir an önce yerli ve milli ürünlere geçmeleri gerektiğini anlattı. Türkiye'nin çok farklı süreçlerden geçtiğine dikkat çeken Dündar, “Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan farklı yöntemlerle saldırılara maruz aldığı bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, şimdi de ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız. Türkiye olarak, bu sıkıntılı dönemlerden geçerken eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Savunma sanayimizde yerli ve milli üretime geçtikten sonra 40 yıldır devam eden terörle mücadelede artık daha etkin sonuçlar alıyoruz. Bize karşı yapılan saldırılara üretimle karşılık vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda “yerli ve milli” ürün çağrısına Bursa Belediyeler Birliği olarak destek verdiklerini anlatan Dündar, “Hizmet içi eğitim seminerimizde Bursa belediyelerimizin hangi bilgisayar programlarını, işletim sistemlerini kullandıklarını gözden geçirdik. Bu konuyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturduk. Milli işletim sistemi olan PARDUS'a bir an önce geçmek için birlikte hareket edeceğiz. Bursa belediyeleri olarak, bizler de yerli ve milli ürünleri kullanmalıyız. Belediyelerimizin işletim sisteminin PARDUS'a geçiş sürecini kolaylaştıracak çalışmalara başladık” diye konuştu.

Seminere katılan belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlara Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personelince TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS sistemini hakkında bir sunum yapıldı.