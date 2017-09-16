Bursa belediyelerine eğitim semineri

Hizmet içi eğitim seminerine Bursa Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelleri katıldı. 4 gün süren seminerde Stratejik Planlama Uzmanı Eğitim Gurusu Dr. Ala El Circevi ‘Motivasyon, Liderlik ve Aile İçi İletişim’ konularında bilgiler verirken, bir diğer konuşmacı İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ve Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar da, “Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları Komisyonların Çalışma Usulü ve esasları, Kanunlar ve Mevzuatta Yapılan Son Değişiklikler’ konularını ele aldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hizmet içi eğitim seminerlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu eğitim toplantılarda belediye çalışanları arasında etkileşim, bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlarken, bazı toplantılarımızda da Türkiye ve dünya gündemini ele alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uludağ’da düzenlediğimiz seminerde üniversiteden gelen akademisyenler eşliğinde Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemini işledik. Bursa Belediyeler Birliği olarak Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen toplantılara katılıyoruz. Bu toplantılar belediyeler arasında olduğu gibi parlamenterler arasında da oluyor. Bursa Belediyeler Birliği olarak iki kez bu toplantılara iştirak ettik. Geçen yıl Strazburg’ da düzenlenen toplantı bir konuşma yaparak göç konusuna vurgu yaptım. Avrupa Konseyi’ne üye olan başka belediyeler de var. Ancak bizim kadar çalışma yapan yok. Bursa Belediyeler Birliği olarak biz bu konuda öne çıkıyoruz. Bu tür uluslar arası çalışmaları sürdürüyoruz. Önceki yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dünya Enerji Forumu’na katıldık. Yerel çalışmalarla birlikte uluslar arası etkinliklerde de yer alarak ülkemizi ve şehrimizi temsil ediyoruz” dedi.

“Sosyal dönüşümde etkimiz olduğu gibi kentsel dönüşüm de yapıyoruz” diyen Başkan Dündar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 buçuk milyon binanın yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. Deprem kuşağı üzerinde yer aldığımızdan kentsel dönüşüm ülkemiz için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın çürük binalarda değil, sağlam binalarda oturmalarını istiyoruz. Osmangazi’de kentsel dönüşüm noktasında ciddi adımlar attık ve projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemizde rezerv alanda binaları inşa ettik ve şimdi de riskli alanda yaşayan vatandaşlarımızla anlaşma sağlayarak bu yeni binalara taşıyoruz. Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 120 milyon liralık kamulaştırma yaparak bölgedeki yıkımları gerçekleştirdik. Bursa’nın merkezinde yer alan bu bölgeyi yıkmak bile bir başarıdır. Çok önceki dönemlerden beri kent meydanı konusu çalışılıyordu ve biz bunu başardık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bursa’yı gerçek kent meydanına kavuşturacağız. Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölge halkıyla görüşmeleri sürdürüyoruz. Bursa’da rezerv alan diyebileceğimiz Hamitler-Yunuseli ve Güneştepe bölgelerini planlı yapılaşma uygulandığı bölgeler haline getirdik. Demirtaş bölgesinde de aynı uygulamayı yaptık. 2009 yılında 16 bin olan nüfus bugün 84 bine çıktı. Hamitler bölgesinde Temmuz ayı sonu itibariyle 30 bin oturma izni verdik. Bu 120 bin nüfus yapar. Yeni bir şehir kurduk” diye konuştu.