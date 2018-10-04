Bursa belediyelerine Osmangazi'den PARDUS eğitimi

Bursa Belediyeler Birliği, belediye hizmetlerinde yerli ve milli işletim sistemi olan PARDUS'a geçmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafında TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu PARDUS sistemi hakkında, Bursa'daki ilçe belediyelerinin Bilgi İşlem Müdürlüğü personeline bir sunum yapıldı. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, Bursa Belediyeleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda yerli ve milli ürün çağrısına destek verilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara üretim ile karşılık vereceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunlardan yola çıkarak millî ve yerli olan ürünlere dönüş noktasında bu programı düzenledik. Başkanımız Mustafa Dündar, Bursa Belediyeler Birliği Başkanı olarak, belediye hizmetlerinde yerli ve milli ürünlerin kullanılması için daha önceden bir çalışma başlatmıştı. Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen seminerin ardından yerli programların teknik özelliklerini ve detaylarını görüşmek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bursa Belediyeleri olarak ortak hareket ederek, inşallah hepimiz özümüze dönüp, milli yazılımlarımızı başarıyla kullanacağız” dedi.

Adını Anadolu panterinin isminden alan Pardus'un avantajları ve kullanılan programları hakkında belediyelerin Bilgi İşlem Müdürlüğü personeline bilgiler verilirken, eğitime katılanlara Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gezdirildi.