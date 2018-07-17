Bursa Bıçağı tescillendi

Başkan Aktaş, Bursa’nın bir markası olan ‘Bursa Bıçağı’nın tarihçesinden yapılışına kadar tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarıldığı Bursa Bıçak Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Burada sergilenen ürünleri dikkatlice inceleyen Başkan Aktaş, 2014 yılında tescil başvurusu yapılan ‘Bursa Bıçağı’nın ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ aldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Bursa Bıçağı’nın sahip olduğu derin kültürü aktarmak hedefiyle bıçak müzesinin kurulduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Orta Asya-Türk demir ustalığının ve göçmen kültürünün kaynaşmasıyla kendi tarzını oluşturan Bursa Bıçağı’nın hikayesinin de müzede en ince ayrıntısına kadar anlatıldığını söyledi. Başkan Aktaş, farklı yörelerden bıçak, kılıç ve yatağan gibi örneklerin yer aldığı, 1000 farklı türün bulunduğu Bursa Bıçak Müzesi’nin zengin bir alt yapıya sahip olduğunu belirtti.

5 kişilik komisyon denetimler yapacak

Başkan Aktaş, tescili yapılan Bursa Bıçağı’nın bundan sonra standartlara uygun şekilde üretilmesinin sağlanacağını ifade etti. Bıçağın özellikleri, üretim metodu ve imalat süreçlerinin artık kayıt altına alındığını söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BTSO) 1 kişinin, Bursa Bıçakçılar Derneği’nden 3 bıçak ustasının ve Uludağ Üniversitesi’nden 1 yetkilinin ‘Bursa Bıçağı’nın standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak üzere’ denetimler yapacağını vurguladı. Bursa’nın birçok özelliğinin bulunduğunu fakat bunlardan en önemlisinin Bursa Bıçağı olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımıza Bursa Bıçağı’nı kullanmalarını ve dostlarına hediye olarak götürmelerini tavsiye ediyorum. Şehir merkezimizde yer alan Bursa Bıçak Müzesi’ni ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir yerde göremeyecekleri bıçak çeşitlerini burada rahatlıkla inceleyebilirler” dedi.

Başkan Aktaş, incelemenin ardından Bursa Bıçağı’nın tescil belgesini müze girişine astı.