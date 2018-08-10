Bursa bıçaklarıyla tıraş bile yapılıyor

Vatandaşlar vücuttaki kılları bile kesen Bursa bıçaklarını tercih ediyor.

Dünyaca meşhur Bursa bıçakları, büyük bir ustalık ve özenle yapılıyor. Bursalı ustalar tarafından farklı işlemden geçirilerek yapılan bıçaklar o kadar keskin ki, bıçakla kuru kuru vücudunuzdaki kılları bile kesebilirsiniz. Bursalı bıçak ustaları yaptıkları ürünün kalitesi ve keskinliğine o kadar güveniyor ki, yaptıkları bıçakla vücutlarındaki kılları tıraş ediyor. Kurban bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışan Bursalı bıçak ustaları, gece gündüz mesai harcıyor. Kurban bayramı öncesi vatandaşlar bıçak alırken, bıçakları olanlar ise bıçakları daha iyi kessin diye biletiyor. İyi bir kurbanlık bıçak 50 ila 100 lira arasında satılıyor. İçinde kurban bıçağı, yüzme bıçağı, et kesme bıçağı ve masadın bulunduğu bıçak seti 100-150 lira arasında fiyatla satılıyor.

Bursalı bıçak Ustası Aziz Şen, “Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle hummalı çalışmalar devam ediyor. Biz birinci sınıf işçilikle bıçaklarımızı imal ediyoruz. Bıçaklarımızı test ettik, jilet gibi keskin, vücudumuzdaki kılları kesiyor. Bıçaklarımız o kadar keskin ki, Bursa bıçaklarıyla kesilen hayvan eziyet görmüyor. Bıçaklarımız uzun süre körelmiyor. İşçilikler elde yapıldığı için kalite ön palana çıkıyor. Bursa bıçakları dünyaca ünlü. Çin’den gelen kalitesiz bıçakları Bursa bıçağı diye satıyorlar. Vatandaşlar bıçakları güvenilir ve bildik yerlerden alsınlar. Kurbanlık bıçaklar 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kurbanlık bıçak setini ise 100-150 lirasında satıyoruz” dedi.