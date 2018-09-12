Bursa bilim turizminde öncü olacak

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak maksadıyla kurulan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Bursa'da bilim turizminin gelişmesi adına önemli bir iş birliği başlattı. Asya Pasifik Bilim Merkezleri Birliği'nin (ASPAC) üyesi olan Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Bursa BTM arasında imzalanan protokol, ocak ayında hayata geçiriliyor. Taraflar arasında imzalanan protokol dahilinde Tayvan'dan Bursa'ya gelecek olan bilim meraklıları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından bir hafta bilim ve kültür kamplarında ağırlanacak. Tayvan'dan gelecek 27 kişilik ilk kafile 18-26 Ocak tarihleri arasında Bursa'da olacak.

Bu yıl ‘Bilim Mutfağı' temasıyla Tayvan'ın başkenti Taipei'de gerçekleştirilen ASPAC (Asia Pacific Network of Science & Technology Centers) Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı toplantısında Bursa'yı temsil eden BTM yetkilileri, 30'dan fazla oturumun gerçekleştirildiği konferansta hem Bursa BTM'yi anlattı, hem de bilim turizmine yönelik önemli bağlantılar gerçekleştirdi. Tayvan'ın başkenti Taipei'de 3 gün süren konferansta, Bursa'da hayata geçirdikleri etkinlikler hakkında bilgi veren BTM'den Nazım Enes Altan, Öğretmenler Loncası ve Bursa BTM'nin dünya çapında ses getiren ve geçtiğimiz yıllarda bir dünya rekoruna sahne olan Science Expo'yu anlattı.