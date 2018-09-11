Bursa bilimin de merkezi oluyor

TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği “2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı” başladı.

Bursa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlendiği ve ilki geçen yıl Konya'da yapılan Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nın ikincisine ev sahipliği yapıyor. Merinos AKKM'deki konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, yerli ve yabancı uzmanlar, sektörde faaliyet gösteren firma yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konferansın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırması ve bu kapsamdaki ilk örneklerden biri olarak tüm Türkiye'ye model olmasını hedeflediklerini söyledi. Bursa'yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bilim ve teknoloji merkezimiz de çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi. Bugün burada Türkiye'nin en geniş kapsamlı bilim merkezlerinden birine sahip olan Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, bilimsel bir zirveye ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi.

Ciddi bir altyapı

Yerli ve milli üretim kavramının iyice öne çıktığı günümüzde Türkiye'nin geleceğinin bilimde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Türkiye'nin geleceği adına önemli bir misyon üstlenen ve bilimi topluma yaymak için projelendirilen bilim merkezlerinin yönetici ve temsilcileri, deneyimlerini paylaşmak ve sektördeki hedefleri tartışmak için aramızdalar. Konferansta nitelikli işgücü oluşmasına ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla geliştirilen bilim merkezleri temsilcileri gelecek adına bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmalarının yanı sıra bilim merkezlerinin sürdürülebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunacaklar. Özellikle bilim merkezlerinin sürdürülebilir olması önemli bir konu. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda bilim merkezlerinin ciddi bir altyapı teşkil edeceğine inanıyorum. Konferansa gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılan misafirlerimize teşekkür ediyor, konferansın verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Krizi fırsata çevirmek

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik güçlüklere dikkat çekerek başladığı konuşmasında, bu tür güçlüklerin yeni fırsatları beraberinde getirdiğini hatırlattı. Mandal, “Bu fırsatlardan biri savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 60'ların üzerine çıkmasıdır. Yine böyle bir güçlük dönemini fırsata çevirip, yerli ve milli süreciyle savunma sanayiinde önemli bir mesafe kat ettik. Ben bu zorlukları da aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

2 milyon 600 bin ziyaretçi

Böylesi güçlüklerin yaşandığı dönemde bile bilim ve teknolojiye olan ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Mandal, bu ilginin TÜBİTAK olarak kendilerini hem cesaretlendirdiğini, hem de sorumluluklarını artırdığını vurguladı. TÜBİTAK'ın birçok destekleme programı olduğunu ancak bunlar içinde hem sayı hem profil anlamında en fazla ferdedokunan alanın bilim merkezleri olduğunu ifade eden Mandal, “Şu anda Konya, Kayseri, Bursa, Kocaeli ve Elazığ Bilim ve Teknoloji Merkezlerimiz var. Bunların hepsini yerinde görme ve inceleme fırsatı buldum. Üsküdar ve Antalya Kepez bilim merkezleri bitmek üzere. Bunların arkasından Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun ve Düzce gelecek. 2017 yılında faal 5 bilim ve teknoloji merkezimizi 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etmiş. Nüfus olarak baktığımızda sayı olarak yetersiz ama iyi bir başlangıç. Bu yılın ilk 6 ayında ziyaretçi sayısının 1,5 milyonu aşması sayının gün geçtikçe arttığını gösteriyor” diye konuştu.

Prof.Dr. Mandal, bilim merkezlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından konunun tüm taraflarının biraya geldiği paylaşım toplantılarının önem taşıdığını belirterek, konferansa yurtiçi ve yurt dışından gelen konuklara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Danimarka Experimentarium Bilim Merkezi Kurucu Genel Müdürü Asger Hoeg, geleceğin bilim merkezleri konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hoeg'e teşekkür plaketi verdi.