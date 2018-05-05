Bursa BTM’den ‘bilim turizmi’ atağı

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin bilim ve teknolojiye olan ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli şekilde bilimsel konuları topluma sunmak hedefiyle geliştirilen Bursa BTM, Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Bursa’da bilim turizminin gelişmesi adına önemli bir işbirliği adımı attı. Asya Pasifik Bilim Merkezleri Birliği’nin (ASPAC) üyesi olan Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi ile BTM arasında imzalanan anlaşma ile Tayvan’dan Bursa’ya gelecek olan bilim meraklıları, Bursa BTM tarafından bir hafta süreyle bilim ve kültür kamplarında ağırlanacak. Ayrıca Bursa BTM’nin bilimsel kampları, Tayvan’da da satışa sunulacak. İki merkez arasında karşılıklı deneyim paylaşımını da içeren antlaşmaya, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik ile Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi Genel Müdürü Shiunn Shyang Chen imza koydu.

2019’un ilk aylarında start

Bu yıl 7.’si düzenlenen THY Science Expo’ da gerçekleştirilen işbirliğine ilişkin bilgiler veren Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, iki merkez arasında imzalanan programı 2019’un ilk aylarında başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Kış kampı ile start alacak programın yaz kampları ile devam edeceğini ve ilk etapta 3 yıl süreceğini ifade eden Ferik, “Bursa BTM olarak kentimizin turizm potansiyeline bilim turlarını da ekleyerek katkı vermenin mutluğunu yaşıyoruz. Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi Genel Müdürü Shiunn Shyang Chen ile müze yetkililerine teşekkür ediyorum. Bursa’ya katkı koyacak ve bilim turizmini güçlendirecek proje ve programlar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi Genel Müdürü Shiunn Shyang Chen ise Türkiye ve Bursa’ya ilk kez geldiklerini belirterek, Science Expo’ya katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 7. THY Science Expo’da 165’in üzerinde stant gördüğünü ifade eden Chen, bilim festivaline katılımın kendilerini çok etkilediğini ifade etti. Türkiye’nin kültürel faaliyetlerin yanında bilimsel etkinliklerde de öncü olabileceğinin altını çizen Chen, iki merkez arasında yapılan anlaşmanın sadece başlangıç olduğunu, ilerleyen zamanlarda daha büyük proje ve işbirliklerinde ortak hareket edebileceklerini anlattı. Gösterilen misafirperverlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa BTM yetkililerine teşekkür eden Chen, BEBKA Genel Sekreteri İbrahim Gerim ile de görüşüp proje hakkında bilgiler verdi.