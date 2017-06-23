Bursa Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Ankara Yolu’ndaki başkanlık yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Altepe, Bursa için yapılan hizmetlere değinerek, Ramazan Bayramı’nın belediye çalışanları ve aileleri açısından en güzel şekilde geçmesi dileğinde bulundu.

Altepe, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nce Bursa ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine değindi. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da kardeşlik ilişkilerinin en üst seviyeye çıktığını vurgulayan Altepe, bu ayda oluşan manevi duyguların Bursa’yı tüm benliğiyle sardığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinde 10 ayrı noktanın yanı sıra 17 ilçede Ramazan ayının tüm güzelliklerini vatandaşlara yaşattıklarını hatırlatan Altepe, sadece Bursa’da değil hem Anadolu’nun hem de Balkanlar ile Kafkasların değişik noktalarında Ramazanın en güzel şekilde geçmesi için birbirinden güzel organizasyonlara imza attıklarını ifade etti.

Doğu Anadolu’da Batman’da, Bulgaristan’nın Kırcaali, Smolen ve Cebel, Makedonya’nın Üsküp, Kosova’nın Priştine bölgelerinde ve Saraybosna’da birbirinden anlamlı etkinliklere imza attıklarını, sadece Balkanlar değil Kafkasların Batum, Adige Cumhuriyeti, Derbent, Dağıstan ve Azerbaycan bölgelerinde de benzer güzellikleri yaşattıklarını vurgulayan Altepe, “Son Kadir Gecesi’nde de Gürcistan’ın Batum kentinde idik. Hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle düzenlenen bu iftarlarda hep Bursa rüzgarları esti. Bursa, Ramazanın yaşanması ve bayramın kutlanması konusunda sınır tanımadığını dünyaya göstermiş oldu” dedi.

Altepe, daha sonra tüm belediye çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Altepe, “İnşallah bu bayram da benzer güzelliklere sahne olur. Ramazan Bayramı’nın başta İslam alemi olmak üzere tüm mazlumlar ve Müslümanlar için iyi geçmesini temenni ediyorum. Hepinize ailelerinizle birlikte huzur içerisinde bir bayram diliyorum” diye konuştu.

Altepe, konuşmasında belediye yatırımlarına da değindi. 9. yılda da ilk günkü özveriyle çalıştıklarını, şu ana kadar 3000’in üzerinde eseri Bursa’ya kazandırdıklarını, sadece ilçelerde 450’yi aşkın tarihi ve kültürel miras çalışmasına imza attıklarını söyleyen Başkan Altepe, “Yine yıllar sonra ilk kez belediye binamız hizmete alındı. Dünyanın en iyilerinden olan stadyum müsabakalara açıldı. Dünyaya örnek bilim merkezimizi ziyaretlere açtık. Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek adımlar attık. 1900 metrekare alana su fabrikası kurarak, günde 120 Tır su üretiminin önünü açtık. İnşallah bu tesisimiz 1.5 ay sonra üretime başlayacak. Tüm bu güzel çalışmalara katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.