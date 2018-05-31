Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş:

Büyükşehirler arasında su fiyatı bakımından 19’uncu sırada olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 10 indirimin ardından bir indirim daha yapacaklarını ancak bunu yanlış anlamaları önlemek için seçim sonuna bıraktıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı hizmet binasından gerçekleşti. Gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda, Bursa’nın su fiyatı konusunda 19’uncu sırada yer aldığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “En pahalı su Ankara, Ordu ve İzmir olarak sıralanıyor. Bu liste tabiki 0 ile 10 metreküp arası kullanım olanlar. Bizim tüketimimizin yüzde 80’i de 10 metreküpün altında kullanım gerçekleştirmiş. Fiyatla alakalı indirimi unutmadım. Ama ben bugün indirim yapsam, eminim ki herkes, ‘seçim öncesi indirim yaptı’ diyecek. Göz boyuyor denebilirdi. Özellikle bu ay indirimi getirmedim” dedi.

BUSKİ bütçesinde açık olduğunu belirten Başkan Aktaş, “İncelediğiniz zaman 2017 yılında yaklaşık 500 milyon açık var. Bir hesap yapmamız gerekiyor. Biz göreve geldiğimizden beri hiç personel almadık. Ancak bir şekilde düze çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki toplantılarda 0-10 metreküp su kullanım sınırını belki 0-15’e çıkaracağız, belki de yeni indirimi konuşacağız. Bizim ana stratejimiz geride kalan yarım işleri tamamlamaktır. Borç yükümüzün sebebi de bundan kaynaklanıyor. Kanalizasyonun veya içme suyunun yüzde 50’sinin bitmesi bizim işimize yaramıyor. Yüzde yüzü bizim işimize yarıyor. Biz bu sene yeni yatırımlardan çok yarım kalan işleri tamamlayacağız. Çok acil olan işlerde çalışmalarımız olacak. Su Müzesi çok konuşulduğu içi söyleyeyim. Şuan su müzesiyle uğraşacak ne vaktimiz ne de nakdimiz var. Lazım mı? Evet, Bursa bir su şehri ancak önceliğimiz o olamaz” diye konuştu.