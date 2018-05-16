Bursa’da açık havada teravih kılmak isteyen vatandaşlar, Namazgah Mescidi’ne akın etti. Osmanlı ordularının sefer öncesi uğradığı ve topluca namaz kıldığı tarihi mescit, Ramazan ayının ilk dakikalarında doldu taştı. Merkez Yıldırım ilçesindeki mescit, şehrin birçok bölgesinden vatandaşları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ramazan ayının ilk teravih namazını vatandaşlarla birlikte Namazgah Mescidi’nde eda etti. Yaşanan teravih coşkusuna, Başkan Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi. Bursa’da bu yıl Ramazan’ın içeriğine uygun olarak Kur’an-ı Kerim ve kasidelerle, sohbetlerle dolu dolu yaşanacağını belirten Başkan Aktaş, şehrin farklı noktalarında kurulan iftar çadırlarıyla vatandaşları ağırlayacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra 7 ayrı ülkede iftar davetlerinin organize edildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Biz de Bursa’da inşallah ilk iftarımızı, yarın Fomara’da kurduğumuz iftar çadırında açacağız. Ardından farklı noktalarda, özellikle ilçelerde vatandaşlarımızla birlikte olmaya çalışacağız. Ben tekrar Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, açıklamasında Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere de değindi. Filistin’de asla kabul edemeyecekleri bir saldırının daha olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Son olayda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu Ramazan, barış ve kardeşliğin, dostluğun arttığı bir ay olur. Türkiye güçlü bir ülke. 11 ayın sultanını fırsat bilerek, inşallah mazlum ülkelere yardım elimizi uzatacağız” diye konuştu.