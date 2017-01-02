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02 Ocak 2017 09:43

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı

02 Ocak 2017 09:43

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 10 ayrı ekiple 5 ton yem dağıttı. Arazide yapılan yem dağıtımının yanında hayvan sever derneklerine de toplam 20 ton yem dağıtımı yapıldı.
Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, en büyük sıkıntıyı ise sokak hayvanları yaşıyor. Kar yağışı ve aşırı soğuk yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına en büyük destek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, tüm ilçelerde görevlendiği 10 ayrı ekiple, sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere 5 ton yem dağıttı.
Köpekler, kediler, kuşlar gibi sokaklarda yaşayan ve ağır kış koşullarında açlık sorunuyla karşılayan hayvanlara destek amacıyla vatandaşların da katılımı için ‘bir lokmada sen ver’ adı altında kampanya başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi bu amaçla gönüllü olarak çalışan sivil toplum örgütlerine de destek veriyor. Bu kapsamda hayvan sever derneklerine sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 20 ton yem verildi.



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