Bursa Büyükşehir Belediyesinden 2017 yılı yatırımlarına dev bütçe

Ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel mirastan kırsal kalkınmaya kadar her alanda 2016 yılını yatırımlarla dolu dolu geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2017 yatırımlarını da programladı. 17 ilçenin tamamı yatırım programında en ince ayrıntısına kadar hesaplanırken, 2017 yılı için 2 milyar 375 milyon TL öngörülen bütçenin 1 milyar 195 milyon TL’si yatırımlara ayrıldı. Yatırım kalemlerinde ulaşım 493 milyon TL ilk sırada yer alırken, Yeşil alan, atık yönetimi ve çevre düzenlemeleri için 382 milyon 500 bin TL, hizmet binaları, spor ve sosyal tesisler için 161 milyon TL, Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm için de 149 milyon TL’lik yatırım planlanıyor.

Öncelik sorunsuz ulaşım

Bütçede 493 milyon TL ile aslan payını ulaşım yatırımlarına ayıran Büyükşehir Belediyesi, inşaatı devam Murat Hüdavendigar Bulvarı, Yunuseli bağlantı yolu, Mihraplı Köprülü Kavşağı gibi projelerde 2017 yılında sonuca gitmeyi hedefliyor. Projeleri tamamlanan Beşyol Kavşağı inşaatı için yaklaşık 12 milyon TL’lik kaynak ayrılırken, stadyum bağlantı yolları, kavşak ve köprülerinin yapılması için de 20 milyon 144 bin TL harcanacak. İnşaatı devam eden Kent Meydanı - Terminal arası raylı sistem hattı için 2017 yılı için de 91 milyon TL’lik bütçe ayrılırken, 20 milyon 405 bin TL kaynak ayrılan Gökdere Zafer Parkı/ Teferrüç teleferik hattında imalata başlanması hedefleniyor.

Çevreye büyük yatırım

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olmasına yönelik yatırımlar 2017 yılında hız kesmeden devam edecek. Bir taraftan BUSKİ tarafından yapılan dere ıslah, Gemlik Körfezi temizliği kapsamındaki arıtma tesisleri, altyapının iyileştirilmesi çalışmaları devam ederken, Büyükşehir Belediyesi de 2017 yılında çevre için 382 milyon 500 bin TL’lik kaynak ayırdı. 17 ilçeyi kapsayan park bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri için 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım planlanırken, çevre koruma ve atık yönetimi için de 26 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Tesisleşme devam ediyor

Bursa’ya dünya çapında bir stadyum kazandıran, eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere sahalar ve her mahallede halkın yürüme mesafede ulaşabileceği spor tesisleri yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarını 2017 yılında da artırarak sürdürecek. 2017 bütçesinde hizmet binaları, spor ve sosyal tesisler için 161 milyon TL bütçe ayrılırken, Kültürpark Buz Pateni Pisti, İnegöl Yüzme Havuzu, İnegöl Spor Tesisleri, Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Spor Salonu, Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi Spor salonu, İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Spor Salonu gibi tesisler Bursa’ya kazandırılmış olacak. Tüm ilçelerdeki mevcut spor tesisleri, hizmet binalarının bakımları yapılacak ve ihtiyacı hissedilen tesisler bu bölgelere kazandırılacak.

Tarihe yatırıma devam

Tarihi ve kültürel miras yatırımları ile Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan ve bu yıl Tarihi Kentler Birliği Büyük Ödülü’nün sahibi olan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarına da devam edecek. Tarihi, kültürel ve turizm hizmetlerine 98 milyon TL’lik bütçe ayrılırken, bütçenin 52 milyon TL’si restorasyon projelerine ayrıldı. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Hançerli Fatma Sultan Medresesi 2017’nin ilk aylarında kent ziynetleri arasındaki yerini almaya hazırlanırken, 17 ilçedeki tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik projelere devam edilecek.

İnanç turizmi merkezi

İznik’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için tarihi miras yatırımlarında rotayı bu ilçeye çeviren Büyükşehir Belediyesi, Hristiyanlık dini için de büyük önem taşıyan İznik’in İnanç Turizmi Merkezi olması yolundaki adımları da bir bir atıyor. Göl içindeki bazilika kalıntısının sualtı araştırmaları devam ederken, İznik Surları İstanbul ve Lefke Kapı restorasyonları, Abdulvahap Camii Çevre Düzenlemesi, Roma Tiyatrosu Restorasyonu gibi projelerle İznik, 2017 yılında hak ettiği projelerle tanışacak.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ’ın yılın 12 ayı hizmet veren önemli bir merkez olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi sayesinde, oteller ilk kez şebeke suyuna bağlanmıştı. Otopark sorunu da Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulurken, atık suların kent merkezine indirilmeden Uludağ’a yapılacak tesiste arıtılmasına yönelik proje çalışmaları devam ediyor.

Kentsel dönüşüm

Kent Meydanı - Terminal T2 Tramvay hattı ile çehresi tamamen değişmeye hazırlanan İstanbul Caddesi, Sıcaksu -Tabakhaneler Bölgesi ve İntam Kentsel dönüşüm projelerinde 2017 yılı içinde somut adımlar atılacak. Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm Projeleri için 149 milyon TL’lik kaynak aktarılırken, bu alanda 88 milyon TL ile aslan payını kamulaştırmalar aldı. Sıcaksu Kentsel Projesine 30 milyon TL’lik bütçe ayrılırken, bu yıl Tabakhaneler bölgesinde imalatlara başlanması amaçlanıyor.

Kırsalda kalkınma sahillerde dönüşüm

Yeni Büyükşehir yasası ile birlikte çiftçilerin ekipman, fide, fidan, tohum gibi üretim materyalleri ile desteklenmesinin yanında sulama tesisleri, süt toplama ve ürün toplama merkezleri gibi her bölgeye özel projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma yatırımlarına 2017 yılında 19 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Bitki üretimi ve hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik yatırımlar devam ederken, kırsal kalkınmaya yönelik tesis yapımına 2017 yılında hız kesmeden devam edilecek.

Özellikle son iki yıldır sahillerde başlayan dönüşüm 2017 yılında katlanarak artacak. Sahil hizmetleri için 60 milyon TL’lik yatırım öngörülürken, deniz dibi araştırmalarından deniz yüzeyi temizliğine, halk plajlarının bakım onarımından sahillerdeki kentsel tasarım projelerine kadar her alanda yapılacak yatırımlarla sahillerin değeri daha da artacak.

Vizyon projeler

Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Bursalıları iki vizyon proje ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışılan teleferiğin kent merkezine indirilmesi projesinde somut adımlar bu yıl atılıyor. 20 milyon 405 bin TL kaynak ayrılan Gökdere Zafer Parkı/ Teferrüç teleferik hattında imalata başlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında BursaRay Gökdere İstasyonu’nun üst katına teleferik istasyonu yapılacak. Heykel - Setbaşı durakları da olacak hat sayesinde, vatandaşlar yaya mesafede teleferiğe ulaşma ve konforlu bir yolculukla Uludağ Oteller Bölgesi’ne ulaşma imkanı bulacak.

Bursa’nın tamamı yer altından giden ilk raylı sistemi olacak Yıldırım Metrosu projesine de 2017 yılında ilk kazmanın vurulması bekleniyor. Projeye göre Gökdere İstasyonu’ndan ayrılacak yeni hat derenin karşısına geçip Yıldırım Mahallesi’ne girecek. Yıldırım Belediyesi önünden gelen cadde ile kesişen ve Darüşşifa’nın bulunduğu kavşağa yapılacak Beyazıt İstasyonu’ndan yukarı doğru dönüp yeraltından Davutkadı İstasyonu’na gelecek. Burada İncirli tramvayıyla entegre olup, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’ni yine yeraltından geçecek olan metro Baruthane ve Değirmenlikızık istasyonlarına uğrayacak. Bir istasyon da Yüksek İhtisas Kavşağı’ndan gelen Prof. Dr. Fethi Tezok Caddesi’nin Ertuğrulgazi Meydanı’nda Tayyareci Mehmet Ali Caddesi ile kesiştiği noktaya yapılacak. Ardından Siteler Kavşağı’ndaki istasyona ulaşacak olan metro, bu noktadan aşağı dönüp son durak olan Şevket Yılmaz Hastanesi önüne gelecek.

Yunuseli’de uçuşlar başlıyor

Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından uçuşlara kapatılan Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması için ısrarla çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2017’de bu hayali de gerçekleştirmiş olacak. Havaalanı’nın Büyükşehir Belediyesi’ne devir işlemleri tamamlanırken, uçuşlar için gerekli son hazırlıklar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni yılın ilk günlerinde uçuşların başlayabileceğini belirtirken, kısa zaman içinde de tarifeli seferlerin başlayabileceğini, artık Yunuseli’den kalkan uçakların Haliç’e inebileceğini kaydetti.

Yaşamaktan keyif alınan şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’yı artık 17 ilçesiyle bir bütün olarak ele aldıklarını ve tek hedeflerinin yaşamaktan keyif alınan bir Bursa’yı inşa etmek olduğunu söyledi. Ulaşım sorununun çözümüne yönelik olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmaların meyvelerini 2017 yılında toplamaya başlayacaklarını dile getiren Başkan Altepe, “Kavşak, köprü ve viyadük bağlantıları ile Ankara - İzmir karayolu üzerindeki yükleri büyük ölçüde Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinden çevre yoluna çekmiş olacağız. Bunun yanında yerli olarak aldığımız 60 vagondan 22’sini teslim aldık ve diğerlerini 2017 yılı içinde sisteme entegre etmiş olacağız. Böylelikle 5 dakika olan bekleme süresi 3 dakikaya, 10 dakika olan bekleme süresi de 6 dakikaya düşmüş olacak. Böylelikle sefer sayılarının artmasıyla vagonlardaki yoğunluk da azalmış olacak. Hem açtığımız alternatif yollar hem de toplu ulaşımın teşvik edilmesiyle kent içi ulaşımın rahatlamasını hedefliyoruz. Bunun yanında sorumluluk alanımız olup olmadığına bakmaksızın halkımızın bizden ne talebi var ise, köy camisinin ses sisteminden, merkezideki bir okulun çatı tamiratına kadar ne varsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tek önceliğimiz var o da halkımızın mutluluğu” diye konuştu.