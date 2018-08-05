Makedon Müslüman çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş adamları ve hayırsever vatandaşlar eliyle Balkanlar’daki Türk ve İslam mirasına sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Bursa’da uygulamaya aldığı tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla ecdadın bıraktığı eserleri gözler önüne seren, milletin geçmişini daha iyi öğrenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle de burada yaşayan Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği tesis ediyor. Büyükşehir Belediyesinin başta Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Bosna Hersek’te uygulamaya aldığı sünnet ve iftar programları, çeşitli etkinlikler ile yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Makedonya’nın başkenti Üsküp’te toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. El Hilal Derneği işbirliği ile düzenlenen organizasyonda aralarında yetimlerin de bulunduğu 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Üsküp Kale Meydanı’nda düzenlenen sünnet şölenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Tetova Belediyesi Meclis Bakanı Bekim Mehmedi, Maarif Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ve merkez Çayır Belediyesini temsilen yetkililer katıldı.

"Balkanlar bizim önceliğimiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sünnet şöleninde yaptığı konuşmada Balkanlar’ın tarih boyunca Türkiye’nin bir parçası olduğunu kaydetti. Bugün Balkan ülkeleriyle kurulan güçlü ilişkilerin temelinde ortak değerlerin yattığını vurgulayan Başkan Aktaş, Bursa’da Balkan göçmeni binlerce ailenin huzur içerisinde ömür sürdüğünü söyledi. Ecdadın Balkan ülkelerine gösterdiği özel ilgi nedeniyle kültür, örf-adet ve geleneklerin birbirine benzediğini belirten Başkan Aktaş, “Dolayısıyla Balkanlar, tarihi ve kültürel miras açısından olduğu kadar coğrafi, siyasi ve ekonomi anlamda da Türkiye’nin öncelikli konuları arasındadır. Balkan ülkelerinin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne, huzuruna, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğe bu yüzden sahip çıkmalıyız” dedi.

"Sünnet en önemli hasletimiz"

Başkan Aktaş, Türkiye olarak ‘her açıdan’ Balkanlar’daki Müslümanların arkasında olduklarını kaydetti. Bursa olarak bu anlamda ellerini taşın altına soktuklarını, hayırsever iş adamları eliyle Balkan ülkelerinde Türk ve İslam eserlerine-mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Baştan Aktaş, “Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü niteliğindeki faaliyetler, buralarda yaşayan dindaşlarımızın geleneksel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Biz bu tür organizasyonlara katkı koymanın telaşı içerisindeyiz. Sünnet, bizim en önemli hasletlerimizden birisidir. Bu güzel gelenekler sayesinde bir araya geliyor, birliğimize ve dirliğimize sahip çıkıyoruz. Buradan sünnet olan çocuklarımızın tamamına, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ise, bu yıl 13. sünnet merasimini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bursa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çocuklara eğitim veriyoruz. Yetim çocukları 2 hafta Bursa’da barındırıyoruz, sonra aşure günü tertip ediyoruz. Ramazan ayında yaklaşık bin kişiye iftar sofrası kuruyoruz. Dolayısıyla sünnet merasimi de bu faaliyetler zincirinin önemli bir halkasıdır. Bundan sonra da inşallah benzer çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.