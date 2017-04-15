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15 Nisan 2017 18:23

Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2017 CEV Bayanlar Challenge Kupası’nda ilk maçta 3-2 yenildiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus’u rövanşta 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa şampiyonu

15 Nisan 2017 18:23


Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos’u rövanş maçında Bursa’da ağırladı. Karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci kez kupada şampiyonluğa uzandı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçta taraftar desteğini de arkasına alan yeşil-beyazlı ekip, ilk iki seti 25-15 ve 25-16 üstün tamamladı. Çekişmeli geçen 3’üncü seti de 25-23 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 3-0 önde tamamlayarak ikinci kez kupanın sahibi oldu.


Mücadelenin sonunda Bursa temsilcinin oyuncuları teknik heyet ve taraftarlarla büyük sevinç yaşarken, karşılaşmayı izleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şampiyon olan oyunculara madalyalarını takdim etti.




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