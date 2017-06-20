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20 Haziran 2017 11:48

Bursa Büyükşehir Bulgaristan’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bulgaristan’ın Kırcaali ve Cebel bölgelerinde organize ettiği iftar yemekleri, soydaşların coşkulu katılımıyla düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Bulgaristan’da

20 Haziran 2017 11:48

İftar yemeklerinde Büyükşehir Belediyesi’ni Başkan Recep Altepe adına temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Ramazan akşamlarının manevi duygularla farklı buluşmalara neden olduğunu belirterek, Bulgaristan’daki Türklerin mutluluğunu kendi mutlulukları olarak gördüklerini söyledi.


Kırcaali ve Cebel’de düzenlenen iftar yemeklerine, Başkanvekili Karlık’ın yanı sıra Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Dost Partisi Genel Başkanı Lütfü Mestan, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer ve soydaş aileleri katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Ramazan Ayı’nın bereketini tüm ağırlığıyla hissettirdiği bu günlerde Bulgaristan’da Türklerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefleri doğrultusunda’ yurt dışı akraba topluluklarıyla yakından ilgilendiğini, onların sevinç ve sıkıntılarıyla hemhal olduğunu belirten Başkanvekili Karlık, “Burada siz değerli hemşerilerimizle bir kez daha birlikte olmaktan onurlu ve gururluyuz, mutluyuz. Çok güzel bir ortamdayız. Huzurunuz huzurumuzdur” dedi.


İftar yemeklerinde soydaşlara yönelik gerçekleştirdiği konuşmalarda restorasyonu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan Cebel Camii’ne de değinen Başkanvekili Karlık, "Cebel Camii’ni hep beraber aslına uygun olarak restore ediyoruz. Tamamlandığında, çok şirin bir ibadet mekanı olacak inşallah. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’nin çok büyük hassasiyeti var. Allah hem ondan hem de sizden razı olsun" diye konuştu.




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